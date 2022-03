Iacobelli: “Per Napoli è ancora corsa Scudetto, Osimhen deve essere assistito di più”

Il giornalista Xavier Jacobelli ha parlato del Napoli, in particolare di Osimhen e della corsa per lo Scudetto.

Xavier Jacobelli è intervenuto a Radio Marte, durante il corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”. Uno degli argomenti affrontati è stata la corsa Scudetto del NapolI. Secondo il giornalista gli azzurri hanno tutte le carte in regola per concorrere alla vittoria del titolo.

“Ci sono sconfitte inaspettate ma nonostante ciò il Napoli può ancora concorrere per lo Scudetto. Ovviamente tutto si vedrà alla fine, ma il Napoli è in corsa così come Milan ed Inter. È impossibile giocare al 100% tutte le partite. Nonostante ora il primato in classifica sia del Milan non è ancora detto nulla.”

Xavier Jacobelli ha poi aggiunto una considerazione personale:

“Il Napoli è una squadra fluida, molto di più rispetto agli scorsi anni. Quello che però andrebbe fatto è assistere al meglio Osimhen. Anche se in questo momento la squadra è deluso sarebbe un errore pensare che sia tutto finito. Adesso c’è un duro ostacolo da superare, cioè l’Hellas Verona, ma il Napoli può ancora farcela.”

