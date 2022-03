Calciomercato, Juventus su Jorginho: il calciatore ne è lusingato

L’ex giocatore del Napoli Jorginho avrebbe suscitato l’interesse della Juventus.

La Gazzetta dello Sport riporta un interessante notizia di calciomercato. Sembrerebbe che la Juventus di Massimiliano Allegri sia interessata all’ex Napoli Jorginho. Attualmente il centrocampista è in Premier League da ben quattro anni ma anche lui sarebbe pronto ad aprire un nuovo capitolo della sua vita. Jorginho inoltre sarebbe lusingato dal corteggiamento del club bianconero.

Dal quotidiano si legge:

“Con opportunità a prima vista inarrivabili: in particolare incuriosisce la Juve il prezzo di Jorginho, il direttore d’orchestra che Max Allegri da tempo ha posto in cima alla lista dei suoi preferiti nel ruolo. Chiaramente le attenzioni della Juve lusingano il giocatore anche perché stavolta (a differenza di due anni fa, quando c’era Sarri) tutto può avvenire in maniera più naturale. Dopo quattro anni di Premier League il centrocampista nato a Imbituba è pronto a voltare pagina, ben consapevole che alla Contessina stanno lavorando per aprire un altro ciclo ambizioso.”

