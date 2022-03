Hellas Verona-Napoli, arriva una buona notizia per Spalletti

In attesa di Hellas Verona-Napoli, Luciano Spalletti riceve una buona notizia.

Si avvicina sempre di più domenica, giorno della sfida tra Verona e Napoli. Gli azzurri saranno impegnati in trasferta e dovranno fare di tutto per lasciarsi alle spalle la pesante sconfitta contro il Milan. In vista di tale match giunge una buona notizia per Luciano Spalletti: Zambo Anguissa sarebbe pronto a tornare in campo dopo l’infortunio. Per questo motivo il centrocampista potrebbe tornare in campo dall’inizio della prossima gara.

A tal proposito il Corriere dello Sport riporta:

“Dopo Lozano è Anguissa l’altro grande recupero venuto fuori dalle nebbie della sconfitta con il Milan. Due notizie positive da sottolineare, godere e capitalizzare: il Chucky magari sarà meno pronto, considerando che nel nuovo anno ne ha perse sei tra il Covid e la lussazione alla spalla rimediata con il Messico nelle qualificazioni mondiali, però domenica Anguissa potrebbe anche partire dall’inizio. Da novembre in poi, dicevamo, le cose non sono andate granché bene per lui e anche nell’ottica del suo impatto sul gioco del Napoli.”

