De Laurentiis su Osimhen: “Non è in vendita, non devo vendere nessuno”

De Laurentiis torna a parlare, per il presidente Osimhen è incedibile

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare dopo un lungo periodo si silenzio, smentenfo le voci che vedrebbero una cessione di Victor Osimhen a fine stagione. Il numero uno azzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano tedesco Bild, dove ha smentito l’ipotesi addio dell’attaccante nigeriano. Ecco quanto dichiarato:

“Osimhen non è in vendita. I nostri giocatori sono richiesti, ma non devo vendere nessuno. Non abbiamo debiti”.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Maignan, slitta ancora il rientro: ora si parla di Marzo

Auriemma: “Mario Rui, non esiste un esterno come lui in Serie A”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Colpito da lancio di bici, fermati cinque giovani a Torino