La Gazzetta dello Sport – Simeone, riscatto non obbligatorio: manca una condizione.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, il riscatto di Giovanni Simeone dal Verona, per il Napoli, non è obbligatorio:

“Il Napoli ha pagato 2,5 milioni il prestito oneroso del centravanti argentino, legando l’obbligo di riscatto a due condizioni: la qualificazione Champions, e ci siamo, e 20 gol in campionato. In questo momento Simeone sta facendo benissimo e quando entra in campo segna con una media micidiale, ma all’ombra di Osimhen è letteralmente impossibile che arrivi a quelle cifre.