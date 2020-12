Caso Suarez, le risposte dell’esame farsa: “Mi chiamo Luis Suarez e gioco alla Playstation”

Spuntano ulteriori dettagli sull’esame farsa sostenuto da Luis Suarez

Il Mattino nella usa edizione odierna svela ulteriori dettagli sull’esame farsa sostenuto da Luis Suarez. Nelle ultime ore sono spuntate altre domande e risposte del discorso tra il calciatore e i suoi esaminatori, che erano già arrivate sul computer del giocatore e che doveva semplicemente imparare a memoria, e il quotidiano ne rende note ancora un paio.

Ecco quanto è riportato:

“Mi chiamo Luis Suarez e gioco alla PlayStation“

“Mi chiamo Luis e sono nato a Salto, in Uruguay. Sono uruguaiano. Gioco spesso alla Playstation, mi piace bere il “mate”. Mi piace fare il barbecue con la famiglia e gli amici. A me non piace fare la spesa. La spesa la fa sempre mia moglie”

