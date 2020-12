Serie A, Covid-19: ecco la classifica dei mancati incassi degli stadi, perdite per 370 milioni

La chiusura degli stadi per via del Covid-19 sta causando alle società perdite per svariati milioni

La Gazzetta dello Sport riporta la classifica dei mancati introiti a causa della chiusura degli stadi per le 20 società di Serie A. In questa classifica si considerano non solo gli introiti da biglietteria e abbonamenti ma anche dell’hospitality e di tutte quelle attività connesse alla vita degli impianti, come tour, musei e negozi. Il totale delle perdite ammonterebbe a 370 milioni.

Ecco la classifica delle potenziali perdite (quantificate in milioni di euro) per la stagione 2020-2021:

Juventus 80

Inter 60

Milan 40

Roma 38

Atalanta 20

Lazio 20

Napoli 17

Fiorentina 15

Udinese 11

Bologna 10

Sampdoria 7,5

Genoa 7

Torino 7

Verona 7

Cagliari 6,5

Sassuolo 6

Parma 6

Benevento 5

Crotone 4

Spezia 3

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Giudice Sportivo: 4 squalificati in serie A. Politano multato

Esame farsa di Suarez, spuntano le domande “concordate”. I dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Acqua alta piomba su Venezia, Mose non è attivo