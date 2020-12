Napoli, Europa League: squadra in ritiro in vista della partita con il Real Sociedad, c’è un precedente che fa male a Gattuso

Servirà il massimo impegno contro gli spagnoli del Sociedad per evitare sorprese spiacevoli

Il Napoli è molto vicino al raggiungimento del primo obbiettivo stagionale, cioè la qualificazione ai sedicesimi di Europa League, gli azzurri non primi nel girone ma guai ad abbassare la guardia. Az Alkmaar e Real Sociedad sono entrambe ad 8 punti e per evitare brutte sorprese gli uomini di Gattuso sono costretti a non perdere. Il Corriere del Mezzogiorno riporta di un precedente che ha deluso profondamente l’allenatore azzurro nel suo passato alla guida del Milan, motivo per cui pretende dai suoi la massima concentrazione in vista del match di domani.

Ecco quanto i legge nel quotidiano:

“Il Napoli stasera andrà in ritiro all’Hotel Britannique, Gattuso ha vissuto una forte delusione al Milan nel 2018, fu eliminato ai gironi di Europa League a vantaggio di Betis Siviglia e Olympiakos. ‘Ci ho sbattuto i denti’, disse alla vigilia della prima gara contro l’Az Alkmaar, unico scivolone del Napoli in un gruppo molto insidioso. Gattuso sa che ha la qualità per superare l’ostacolo Real Sociedad. Il Napoli non è una squadra di ragazzini, c’è un tesoretto d’esperienza europea e in queste partite l’abitudine alla gara decisiva fa la differenza. Si tratta di un pensiero condiviso anche da Alguacil che domenica sera ha tenuto a riposo Willian Josè, il bomber storico della Real Sociedad, e Nacho Monreal, terzino sinistro ex Arsenal”.

