Gravina, FIGC: riapertura proporzionale degli stadi, 1000 tifosi sono pochi

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina torna a parlare del ritorno dei tifosi negli stadi

Il presidente Gravina ha parlato ai microfoni di Radio Rai

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha rilasciato un’intervista a Radio Rai, dove ha parlato della riapertura degli stadi. Queste le sue dichiarazioni:”C’è un’esigenza generale del nostro Paese, quella di tornare alla normalità. Vogliamo tutti riprendere la cadenza della nostra vita in tutti i settori. È necessario tornare a coltivare le nostre passioni. 1000 spettatori sono pochi, è importante ripartire anche in B e C. Il calcio ha dimostrato grande responsabilità e con i comportamenti ha anche dimostrato di meritare fiducia. Vogliamo riaprire gli stadi a sempre più gente. Durante alcune amichevoli estive si sono fatti passi avanti. La gradualità deve essere proporzionale, altrimenti ci sarebbero tanti problemi, anche nelle Serie minori. Il rispetto del distanziamento sociale è fondamentale. “Il Ministro Spadafora ha assicurato parità di trattamento per Serie A e Serie B. Sono fiducioso e non vedo motivi di trattare i due campionati in maniera diversa. Per quel che riguarda il protocollo sui tamponi penso che il CTS penso che ci darà ragione, in settimana spero che la situazione possa sbloccarsi e si possa allentare la presa. Non abbiamo abbandonato l’ipotesi play-off per l’assegnazione dello scudetto. Il calcio sta vivendo un momento di difficoltà e penso che si possa pensare a un cambiamento anche per il futuro”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Sarri potrebbe tornare ad allenare: la Roma su di lui

Cessione Koulibaly: il City pronto a rilanciare

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Antonella Elia: “Non saluto più Adriana Volpe, non mi ha mai chiamato per il GF Vip”