Sarri potrebbe tornare ad allenare: la Roma su di lui

Esonerato dalla Juventus poco più di un mese fa, Maurizio Sarri potrebbe tornare presto ad allenare in Serie A.

Come riportato dal quotidiano Il Tempo, la Roma starebbe pensando a lui per il post Fonseca. Il tecnico portoghese, infatti, era stato scelto dalla gestione Pallotta mentre ora, quella capitanata da Friedkin, potrebbe optare per una soluzione diversa.

Di certo, lo scialbo 0-0 in quel di Verona non ha soddisfatto la nuova proprietà ma il mister aveva dalla sua l’attenuante di una rosa incompleta e con il caso Dzeko ancora da risolvere.

L’ex tecnico del Napoli, però, non sarebbe l’unico della lista visto che ci sarebbero anche Allegri e Rangnick.

