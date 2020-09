De Laurentiis appoggia De Luca: i motivi dell’intesa tra i due

Ha fatto non poco rumore il Tweet con cui il presidente De Laurentiis appoggiava l’attuale governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

Un sostegno in pieno silenzio elettorale con il presidente uscente che si gioca la riconferma al timone della Regione.

Il quotidiano partenopeo, Il Mattino, però, svela un particolare in merito. Stando a quanto riportato, infatti, il numero uno del Napoli sarebbe riconoscente al politico per essersi mosso in prima persona per i lavori di ristrutturazione dello stadio San Paolo in occasione delle Universiadi, sbloccando l’empasse dandosi da fare per il finanziamento da 25 milioni di euro.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Sarri potrebbe tornare ad allenare: la Roma su di lui

Cessione Koulibaly: il City pronto a rilanciare

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Antonella Elia: “Non saluto più Adriana Volpe, non mi ha mai chiamato per il GF Vip”