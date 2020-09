Trattativa Milik in stand by, la Roma vuole modificare la formula

Sembrava tutto fatto per il passaggio di Milik alla Roma e, invece, la situazione è ancora ingarbugliata.

Il giocatore del Napoli, ha sì svolto le visite mediche con i giallorossi ma non ha risolto alcune pendenze con la società azzurra.

La società capitolina, nel frattempo, vorrebbe riformulare la proposta non tanto per ciò che riguarda le cifre ma le modalità di trasferimento. L’accordo, infatti, prevede un prestito con obbligo di riscatto. La dirigenza romanista, però, vorrebbe che, in caso di nuovo stop per via del Covid19, il prestito non fosse annuale ma bensì biennale.

A riportare la notizia è la Gazzetta dello Sport.

