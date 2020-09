Liverani a DAZN: “Credevo avessimo sofferto di più contro il Napoli”

Al termine del match del Tardini vinto dal Napoli per 2-0, il tecnico ducale Fabio Liverani ai microfoni di DAZN.

Il Parma non regala sorrisi ai pochi tifosi presenti sugli spalti. I ducali escono sconfitti da un Napoli poco incisivo nel primo tempo ma che, con l’ingresso di Osimhen ed il cambio di assetto praticato da Gennaro Gattuso, ha saputo cucire trame pericolose e fruttuose nella seconda parte del secondo tempo.

Parola al mister

Liverani ha confessato che si sarebbe aspettato una maggior sofferenza giocando contro una squadra che lavora insieme da più di un anno e gestita da un tecnico “bravo e preparato” come Gattuso. Liverani ha elogiato i suoi per i primi 25 minuti di gioco in cui sono riusciti a contenere il prolungato possesso palla del Napoli. “Non ricordo parate di Sepe” continua il mister a testimonianza della soddisfazione, al di là del risultato, per la prestazione difensiva della propria squadra.

Il mister si è inoltre sbilanciato sul mercato asserendo che con le “5 sostituzioni la rosa va fatta di 20-22 calciatori di qualità”. Il tecnico si è detto fiducioso nei confornti della società per allestire una squadra formata da un mix di esperienza e nuove leve.

Cornelius-Inglese

Sulla coppia di attaccanti, Fabio Liverani, ha espresso un giudizio pacato considerando il minutaggio di Inglese: “Roberto non gioca una gara intera da ottobre. Cornelius prima di oggi non ha mai giocato una partita intera.” Il tecnico ha dunque ricordato quanto sia importante acquisire i meccanismi per poter essere competitivi. Nel finale il mister carica l’ambiente ricordante a tutti che “Ora ci aspettano due partite, dobbiamo fare bene”.

Mario Scala

