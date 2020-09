Luca Pellegrini non è stato convocato da Pirlo. E’ vicino al Genoa

Luca Pellegrini, terzino della Juve, a un passo dal prestito al Genoa

Andrea Pirlo non ha convocato Luca Pellegrini per la sfida alla Samp di Ranieri. Il giovane terzino è vicino al prestito al Genoa.

Nessun infortunio per Luca Pellegrini. L’esterno sinistro è stato escluso dalla lista dei convocati della Juventus per motivazioni di mercato. In lizza per un posto da titolare con De Sciglio dopo l’infortunio di Alex Sandro, l’ex Roma non prenderà parte alla sfida di questa sera contro la Sampdoria a causa del pressing del Genoa. Secondo quanto riportato da “Calciomercato.it“, il club rossoblu è attualmente in pole position per il 21enne romano, che è stato cercato anche da Atalanta, Fiorentina e Parma. Decisiva per il futuro dell’ex Cagliari è stata la riunione delle scorse ore tra il suo agente Mino Raiola e la dirigenza bianconera. L’agente voleva maggiori garanzie di titolarità e quindi ha spinto per una soluzione che potesse garantirgli più spazi, nonostante la Vecchia Signora volesse trattenere il giocatore come vice Alex Sandro. Richiesto direttamente da Maran, il calciatore è pronto al trasferimento in prestito.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Parma-Napoli, Gattuso pensa a Lozano titolare

Napoli – Amichevole doppia Under 15 e 16

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Sul Recovery la maggioranza punta a un patto con l’opposizione