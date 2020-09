Insigne a Dazn: “Osimhen attaccante “diverso”. Contento per le 350 presenze col Napoli. Ecco a chi dedico il gol”

Lorenzo Insigne, autore della rete che ha fissato il punteggio sul 2-0 sul campo del Parma, è intervenuto ai microfoni di Dazn

Lorenzo Insigne, autore del raddoppio partenopeo sul campo del Parma, al termine dell’incontro contro i Ducali è intervenuto ai microfoni di Dazn:

“Sono contento del gol, ma soprattutto della vittoria. E’ stata una vittoria di gruppo, ci siamo sacrificati e abbiamo vinta la partita. Il campionato è lungo. Esterno nel 4-2-3-1? “E’ un ruolo che ho già coperto in passato, il mister ha la mia disponibilità. Il gol è arrivato per festeggiare le 350 presenze con la maglia del Napoli “Traguardo molto importante e sono contento. Il gol lo dedico a mia moglie, ai miei figli e alla mia famiglia”. Le tue prime impressioni su Osimhen “E un bravissimo ragazzo. Dal primo giorno si è messo a disposizione della squadra e del mister. Ha caratteristiche diverse dagli altri centravanti; lui attacca bene lo spazio, può essere molto importante per noi”.

