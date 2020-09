Gattuso: “Bisogna fare i complimenti ai ragazzi, Osimhen? E’ un giovane con la mentalità di un adulto”

Gennaro Gattuso analizza la prestazione della sua squadra e risalta il nuovo arrivato

L’allenatore del Napoli ha analizzato a Sky la prestazione degli azzurri al termine della vittoria esterna col Parma. Parole di elogio per il nuovo arrivato Osimhen autore di una buona prestazione:

“Bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Nel primo tempo abbiamo palleggiato attaccando pochi i difensore e si poteva fare di più. Osimhen? Ci ha dato profondità e vivacità. Avevamo preparato la sfida con entrambi i moduli ma poi abbiamo preferito quello su cui avevamo lavorato di più. Di Victor mi ha colpito subito la prima volta che lo vidi l’uomo che è. Ha vissuto senza genitori perché sono venuti a mancare, ha valori e non ha dimenticato le sue origini. E’ un giovane con la mentalità di un adulto, possiede carisma, personalità ed è molto intelligente: si è ben integrato nel gruppo”.

Parole poi per Koulibaly, da mesi al centro di numerosissimi voci mercato e Lozano: “Non avevo dubbi, è uno dei migliori nel suo ruolo, si allena bene e mi ha sempre dato disponibilità. Mi dispiacerebbe perderlo sia per l’uomo che per il calciatore che è, ma ad un certo punto contano i nomi per una società. Lozano? Buon primo tempo, per le sue caratteristiche deve giocare in campo aperto, palleggiare non è il suo forte. Potrà darci comunque una mano”

Infine qualche commento sulla forma in generale: “Dobbiamo lavorare e migliorare sull’intensità per il calcio che vogliamo esprimere, non siamo ancora pronti”.

