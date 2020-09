Parma-Napoli – Le pagelle di ForzAzzurri, Osimhen cambia le sorti della partita

Terminata la partita inaugurale del Napoli per il Campionato 2020/2021. Gli azzurri si impongono per 2-0 sul campo del Parma con reti di Mertens ed Insigne.

Parma-Napoli sancisce il ritorno al calcio giocato, la ripartenza della Serie A. Buona la prima per gli uomini di Gattuso che vincono al Tardini, davanti a circa 1000 tifosi. Le reti tutte nel secondo tempo a seguito dell’ingresso devastante di Victor Osimhen che, insieme con il cambio di assetto, ha dato imprevedibilità al Napoli.

Le pagelle della redazione di ForzAzzurri

Ospina 6,5: Gattuso lo preferisce a Meret e si conferma una garanzia. Dimostra il solito coraggio nelle uscite e concede solo una leggera sbavatura nel finale.

Di Lorenzo 6,5: gli viene affidato il compito di spingere e dialogare con Lozano sull’out di destra. Ci riesce bene nonostante l’acerba intesa col messicano e, nel secondo tempo tenta anche il tiro in porta.

Manolas 7: il greco fa vedere da subito di che pasta è fatto con interventi precisi nei quali sfrutta la sua fisicità e velocità. La prima sbavatura arriva al minuto 87.

Koulibaly 7: rumors di mercato o no, il senegalese gioca una buonissima partita. Fa valere fisico ed esperienza senza disdegnare qualche proiezione offensiva.

Hysaj 6: non può andare oltre la sufficienza la prestazione dell’ex Empoli al quale viene affidato il compito di contenere le offensive ducali sulla fascia sinistra, zona di campo alla quale si adatta ma che non gli appartiene.

Fabian Ruiz 5,5: non sarà un esordio da ricordare per il nazionale spagnolo. Alcuni passaggi semplici sono stato sbagliati di misura. La consueta precisione sembra avergli voltato le spalle, anche le conclusioni dalla distanza non hanno avuto il finale al quale siamo abituati. Dal 82′ Elmas (s.v.).

Demme 5: colui che possiede le chiavi del centrocampo a 3 disegnato da Rino Gattuso è sembrato il più spaesato tra i suoi. Scarsa la precisione e l’intesa con i compagni. Al 34′ rimedia anche un’evitabilissima ammonizione. Dal 60′ Osimhen 7: il neo attaccante azzurro da un nuovo volto alla partita partecipando ad entrambe le azioni da gol. Attira a sè la difesa del Parma e dimostra subito quanta voglia e quanta fame abbia.

Zielinski 6: senza macchia e senza lode. Dialoga bene con Insigne sulla scia delle belle prestazioni arrivate con il cambio di panchina Ancelotti-Gattuso. Appare insicuro al 55′ quando servito in area da Insigne, il miglior Zielinski avrebbe saputo cosa fare. Dal minuto 87 Lobotka (s.v.)

Lozano 6,5: rispetto al calciatore visto nella passata stagione il miglioramento è palpabile. Si propone, talvolta salta l’uomo e serve i compagni. Negli ultimi minuti della sua gara riesce anche a dare una mano in copertura. Dall’82esimo Politano: senza voto ma autore di un bel tiro a giro sul quale Luigi Sepe si è superato.

Mertens 6,5: non è certo stato il miglior Mertens che si ricordi ma il modo con cui guida i compagni, soprattutto Osimhen, e la freddezza glaciale in occasione del primo gol di stagione gli fanno superare la sufficienza. All’88’ fa spazio a Petagna: s.v..

Insigne 7: se proprio vogliamo trovargliun difetto allora possiamo menzionare una leggera testardagine nella giocata ma il capitano ha offerto l’ennesima prestazione da leader, si è fatto trovare pronto sul raddoppio ed ha colpito il palo a Sepe battuto.

Mario Scala

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mertens: “Difficile giocare alla mezza, Osimhen può fare la differenza”

Top & Flop – Parma-Napoli il migliore ed il peggiore azzurro in campo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Antonella Elia: “Non saluto più Adriana Volpe, non mi ha mai chiamato per il GF Vip”