Mertens: “Difficile giocare alla mezza, Osimhen può fare la differenza”

L’attaccante belga commenta la vittoria del Tardini

Si è da poco conclusa la prima partita di campionato del Napoli. Gli azzurri hanno avuto la meglio del Parma imponendosi per 2-0 grazie alle reti di Mertens e Insigne, entrambe nella ripresa.

Al termine del match il belga ha così commentato la vittoria ai microfoni di DAZN:

“E’ stato difficile giocare alla mezza, faceva caldo e il campo non era buono. Nel primo tempo abbiamo sbagliato un po’ troppo e loro hanno difeso bene ma nel secondo abbiamo giocato meglio approfittando della loro stanchezza e degli spazi che si sono creati. Osimhen? E’ un ragazzo che può fare la differenza, così come gli altri che abbiamo in panchina tipo Petagna che ha fatto una buona preparazione. Obiettivi stagionali? Gattuso voleva vincere la prima, abbiamo dato tutto e ci siamo allenati con molta attenzione, ora tocca alla prossima. I miei obiettivi personali? Volevo vincere oggi e fare gol”.

