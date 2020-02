Brambati: “Barcellona? Napoli, bisogna credere all’impresa”

Brambati: Gattuso è arrivato in un momento disastroso, ma è riuscito a mettere a posto la situazione

L’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha commentato in diretta a TMW Radio, durante Maracanà, gli argomenti di giornata ed in particolare il match di Champions League che si giocherà questa sera al San Paolo tra il Napoli e il Barcellona.

Queste le sue parole:

Brambati su Napoli-Barcellona

“Non sono pessimista per la partita di stasera. Potrebbe bastare anche un pareggio, magari uno 0-0, che potrebbe mettere in difficoltà al Camp Nou il Barcellona. Sarebbe sì un’impresa, qualcosa di grandioso, ma perché non crederci? Il calcio ci ha insegnato che spesso Davide batte Golia. Da quando Gattuso è entrato, ha dato una certa identità, anche difensiva. E questo può essere fondamentale anche per questa partita”.

Dava più garanzie il Napoli di Ancelotti o questo di Gattuso?

“Gattuso è arrivato in un momento disastroso, non solo dal punto di vista tecnico ma anche ambientale e societario, visto il caos dopo il mancato ritiro. Lui è riuscito a mettere a posto la situazione, anche facendo dei seri faccia a faccia, non ultimo quello con Allan. Ha avuto il coraggio di dire quello che pensava. Sta facendo benissimo, ha rimesso insieme dei pezzi”. Conclude Brambati.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

VIDEO – Messi nel tempio di Maradona: splendida clip della SSC Napoli!

Ultim’ora shock, scontri in autostrada tra tifosi baresi e leccesi

Napoli-Barcellona non c’è rivalità tra i tifosi, ecco il piano sicurezza

Napoli! Carpe Diem, dalla leggenda dei padri a quella dei figli con Diego nel cuore

CONTENUTI EXTRA

Coronavirus in Italia, come ci possiamo difendere

Coronavirus: 4 casi nella bergamasca

Ischia, stop turisti lombardi e veneti

Autore Vincenzo Vitiello https://www.forzazzurri.net Napoletano di origine e milanese di adozione, segue tutto lo sport in generale ed il calcio in particolare. Oltre ad aver esercitato la professione di Docente di scuola media superiore, ha collaborato con alcune testate giornalistiche tra le quali: Tuttomercatoweb.com; TuttoJuve.com; Calciomercato.com; fondatore e Direttore Editoriale presso EuropaCalcio.it; fondatore e Direttore Editoriale presso CasaNapoli.Net See author's posts