Calciomercato – Mertens, resta calda la pista Inter per giugno

Calciomercato – Dries Mertens terrà in considerazione l’ipotesi Inter per giugno a costo zero

Calciomercato – La questione scoppiata qualche mese fa’ è destinata a non attenuarsi. Il belga napoletano Dries Mertens non ha mai nascosto la sua passione e tutto il suo amore per il Napoli e per la città partenopea. Secondo quanto raccolto dal portale calciomercato.com, la sua priorità, quindi, resta il rinnovo col Napoli ma, se non si trovasse l’accordo, considererebbe la proposta nerazzurra per giugno a costo zero.

