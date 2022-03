Maradona, costruita ad Acerra una statua in suo onore

Nella città di Acerra è stata costruita un’altra statua in onore di Diego Armando Maradona.

Diego Armando Maradona è stato il protagonista di un ennesimo omaggio, questa volta avvenuto nella città di Acerra. Qualche giorno fa è stata inaugurata una statua in cui onore, precisamente in un campo in cui trentasette anni prima disputò una partita. Da evidenziare anche che non si trattava di una gara qualsiasi, bensì di un evento per raccogliere i fondi a favore di un cittadino napoletano, affinché riuscisse a fare un importante intervento.

Sicuramente questo gesto è stata l’ennesima dimostrazione del buon cuore del campione argentino. La statua a lui dedicata è spuntata proprio in mezzo a quel campo in cui regna il fango, per simboleggiare al meglio il ricordo di quell’evento.

