Milan: problema al tendine d’Achille per Mike Maignan

Scatta l’allarme in casa Milan sulle condizioni del portiere

Sono attimi di apprensione in casa in casa Milan. Dalla Francia, più precisamente da “Le Parisien” arrivano indiscrezioni su Mike Maignan. Il portiere non si è allenato con il resto della nazionale francese per un problema al tendine d’Achille, anche se ad ora non sembra trattarsi di niente di grave.

