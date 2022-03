Denis: “Dybala? De Laurentiis dovrebbe provare a portarlo a Napoli”

L’ex attaccante azzurro parla dell’annuncio sul mancato rinnovo di Paulo Dybala alla Juventus

German “El Tanque” Denis ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dell’imminente addio di Paulo Dybala alla Juventus.

Queste le sue parole:

“La pressione che si avverte a Napoli è un’ottima sensazione, è un fattore positivo. Giocare nello stadio del Napoli è un’emozione fantastica, sembra il dodicesimo uomo in campo, la rilevanza del pubblico è impressionante.

Sarebbe un peccato se Paulo lasciasse la Serie A. Aurelio De Laurentiis potrebbe compiere uno sforzo economico per acquistarlo, l’argentino aiuterebbe tanto il Napoli a vincere. Un acquisto che manderebbe in tilt la città, mi piacerebbe vederlo all’ombra del Vesuvio, ripeto, sarebbe l’ideale.

La squadra di Spalletti ha tutte le carte in regola per vincere lo scudetto, lo hanno dimostrato in questi mesi di essere molto forti. Il Napoli può vincere finalmente il titolo, lo spero e faccio il tifo per loro”.

