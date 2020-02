L’ex arbitro Russo: “Brych è uno che concede tanti rigori, gli attaccanti del Napoli devono puntare i difensori avversari”

Russo:”Gli attaccanti del Napoli dovranno puntare l’uomo”

L’ex arbitro Carmine Russo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato del direttore di gara che fischierà stasera nella gara tra i partenopei e il Barcellona, ovvero il tedesco Felix Brych.

Ecco le sue parole:

“L’arbitro Brych ha portato fortuna al Napoli già contro il Liverpool. Un arbitro che ammonì poco in quella circostanza, solo tre. Un dato curioso è quello che non fischiò più di 15 falli. Un arbitro che fa giocare molto, anche in Bundesliga è uno che lascia giocare.

Brych è un arbitro che concede tanti rigori. Nelle fasi a gironi ha concesso 3 rigori, di cui uno al Napoli. Nelle 12 gare di Bundesliga, ha concesso 4 rigori. I tre piccoletti del Napoli, se puntano, possono ottenere qualcosa.

Parliamo di un arbitro importantissimo, ha diretto finali di Champions, Europa League, Mondiali, Confederation Cup, gli Europei. Nessun arbitro è esente da errori e ricordiamo uno clamoroso, nel 2013, quello tra Hoffenheim e Bayer Leverkusen in Bundesliga, quando convalidò una rete con il pallone colpito di testa ed era entrato dall’esterno, dato che c’era un buco nella rete. La partita non fu ripetuta.

Quanto è difficile arbitrare in Serie A? Molto difficile. Un arbitro che arriva a questi livelli però, è preparato. Riesce a gestire la pressione, il momento difficile della gara. C’è il bello poi di arbitrare dei campioni.

Il Napoli non potevo arbitrarlo, solo in amichevole e l’ho fatto tre volte. Mi sarebbe piaciuto arbitrarlo in Serie A. Tutti i colleghi mi raccontano della passione dei napoletani e io non l’ho vissuta.

Ho avuto la fortuna di arbitrare Messi in Apoel-Barcellona. Un campione incredibile, ma tutta la rosa degli spagnoli. Messi in quella occasione fece gol.

Brych espelle tanto. In 12 gare di Bundesliga ha fatto 4 espulsione, quindi un espulsione ogni tre partite”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

VIDEO – Messi nel tempio di Maradona: splendida clip della SSC Napoli!

Ultim’ora shock, scontri in autostrada tra tifosi baresi e leccesi

Napoli-Barcellona non c’è rivalità tra i tifosi, ecco il piano sicurezza

CONTENUTI EXTRA

Coronavirus in Italia, come ci possiamo difendere

Coronavirus: 4 casi nella bergamasca

Ischia, stop turisti lombardi e veneti