Simeone bocciato: “Impresa sostituire Osi, ci ha provato ma è stato impossibile”

Le Pagelle – Simeone bocciato: “Impresa sostituire Osi, ci ha provato ma ieri era impossibile”.

Le pagelle di Giovanni Simeone questa volta sono state insufficienti. Si è cimentato dal primo minuto come sostituto di Osimhen, ma con scarsi risultati. Non è stata solo colpa sua, ma anche di una squadra che non è stata all’altezza. Voti bassi per l’argentino:

La Gazzetta dello Sport, 5.5: “In avvio è fra i pochi a metterci garra. Di palloni giocabili pochissimi. Emblematico quando viene incontro e arrestra fino a dover passare palla a Meret”.

Corriere dello Sport, 5: “Ci prova di sinistro e di testa nel primo tempo e poi svanisce tra Tomori e Kjaer. Esibirsi da vice Osimhen è un’impresa complessa di per sé, ma ieri era davvero impossibile”.

