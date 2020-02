Napoli! Carpe Diem, dalla leggenda dei padri a quella dei figli con Diego nel cuore

Napoli, da Maradona a Messi, il San Paolo si appresta a vivere un’altra notte unica ed emozionante

Il tempo vola inesorabilmente e lascia traccia di un passato che viene spesso rievocato. Inoltre, permette anche -in virtù di un qualcosa di straordinariamente grande- di ricercare nel presente ciò che possa far rivivere -anche in modo indiretto- un ”pezzo di vissuto’‘ che ha estasiato una intera generazione.

Ed allora, in attesa di poter vivere momenti che sono appartenuti alla precedente generazione, si coglie l’attimo per sognare e vivere frammenti di felicità.

Maradona è custodito gelosamente nei ricordi di coloro che hanno vissuto momenti indimenticabili con il Pibe de Oro

Messi rappresenta l’illusione, il miraggio, il sogno dei padri e dei figli -che cavalcando l’onda del tempo remoto e futuro – vorrebbero poter trasmettere -i primi- le stesse emozioni vissute ‘illo tempore’ e di poter condividere – i secondi- con coloro da cui hanno appreso favole e leggende, un momento di unione e di gioiosa discussione.

Maradona ha vissuto il suo tempo ed ha lasciato un ricordo indelebile per le sue gesta sportive.

Messi sta vivendo la sua storia ed è quasi al culmine di una carriera che lascerà altrettanti indimenticabili ricordi.

Messi e Maradona non meritano alcun riduttivo – per entrambi- paragone, ma devono occupare il posto e la gloria che la storia sportiva ha riservato loro.

Per i padri ed i figli non resta che ricorrere all’aforismo latino: carpe diem.

Cogliere l’attimo per apprezzare -nel ricordo di Diego- le gesta di Messi. Due geni unici ed incomparabili che hanno scritto pagine di storia importanti del calcio mondiale.

Nel contesto della magica serata del San Paolo, vi sarà da apprezzare anche e soprattutto l’esibizioni del Napoli e del Barcellona, con la speranza e la positività che anima il cuore del popolo napoletano di poter festeggiare una grande impresa che le indimenticabili Notti dell’impianto di Fuorigrotta hanno già regalato varie volte al Napoli ed ai tifosi azzurri.

Vincenzo Vitiello

