Napoli, Llorente presente nel ritiro del Barcelona

Nell’hotel sede del ritiro prepartita del Napoli, racconta Sky Sport, è da poco arrivato anche Fernando Llorente. L’attaccante di proprietà del Napoli, out dai convocati per un attacco influenzale, ha sfruttato la mattinata per far visita e salutare i suoi connazionali del Barcellona.

Il suo nome in passato era stato accostato proprio al Barcellona ma alla fine lo spagnolo è rimasto a Napoli. Potrebbe partire in estate.