Maradona Jr: “Messi e Papà? Le persone comuni non possono essere paragonate agli extraterrestri”

Diego Armando Maradona Jr ha parlato a El Larguero in vista della sfida di questa sera: “Messi si sta avvicinando a Maradona, ho sempre detto che lui sia più forte di Ronaldo, ma i terrestri non possono essere paragonati agli extraterrestri. Maradona è il migliore della storia e chiunque dica il contrario non capisce nulla di calcio. A Napoli lui è Dio. Mio padre è amato da tutti. Ma anche chi critica Messi non capisce nulla di calcio. Ronaldo? Ma non ci sono paragoni con Messi…” ha concluso.

