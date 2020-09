Napoli, si va allo scontro con Milik. Il polacco vuole andare via a zero

Napoli, scontro con Milik

Ormai tra Napoli e Milik, è scontro totale. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, il polacco sarebbe intenzionato ad andare via a parametro zero il prossimo anno. Ecco quanto riporta il quotidiano:

“Milik non era stato convocato per l’amichevole contro il Pescara, stamattina non sarà con la squadra in partenza per Lisbona (stasera test contro lo Sporting); non l’ha presa bene ed è passato al contrattacco: resto qui fino alla scadenza (2021). Che in buona sostanza significa liberarsi a parametro zero la prossima primavera. Chi ci guadagna? Nessuno. Per lui sarebbe dura non giocare per così tanti mesi, per il Napoli inaudito non far cassa”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Milik, il Napoli ha l’accordo con la Roma. Il polacco vuole solo la Juventus

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Israele: manifestazioni anti-Netanyahu, dodicesima settimana