Ultim’ora – Mertens stufo del Napoli, non c’è possibilità di rinnovo

Ultim’ora – Mertens e quel rinnovo col Napoli che non è mai arrivato

Secondo quanto raccolto dalla Gazzetta dello Sport, per il rinnovo di Mertens c’è stato uno stop. Il belga aveva lanciato l’idea di accordarsi su una cifra per le multe da versare in beneficenza, in modo da chiudere una vicenda che nel frattempo si protrae da oltre 5 mesi, ma non c’è stata una conclusione del genere: “Alla questione multe si è aggiunta quella dei tagli degli stipendi per l’emergenza. In più il club ha deciso di mettere in cassa integrazione i dipendenti e anche questo segnale non è piaciuto al belga”, e si va quindi verso un addio: “Questi quaranta, successivi, giorni di silenzio senza ulteriori contatti fanno intendere che alla fine di questa stagione Dries Mertens saluterà il Napoli“. Sul giocatore restano Chelsea, Arsenal e Man.United.

