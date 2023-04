Speranza Osimhen, può recuperare per la Champions

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sullo stop di Victor Osimhen: “C’è la sensazione che il fisico, le fibre, la massa possano aiutare a fare in fretta e a superare questo disagio.

Il timore del Napoli è di doversi (ri)presentare a San Siro, il 12 aprile, nell’andata dei quarti di finale, ancora e di nuovo senza Osimhen. Tuttavia le speranze sembrano sovrapporsi all’ira, vengono spruzzate nell’aria gelida dall’espressione stessa del centravanti. Da quella sua andatura ciondolante e però pure rassicurante, dalla voglia matta di non perdersi nel vittimismo e di rimettersi a correre con giudizio, senza accelerare, senza rischiare ma credendoci.

C’è un margine per recuperare. Dodici giorni esatti, e c’è pure un pizzico di consapevolezza che Osimhen possa farcela ad esserci già per la gara d’andata, perché nel buio dell’anima che pure s’avverte a Castel Volturno, non sono contemplate notti di Champions League senza indossare la maschera”.

