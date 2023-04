Zuliani insiste: “Perchè non indagare sulla plusvalenza di Osimhen”

Zuliani torna a parlare nuovamente dell’acquisto di Osimhen

Il giornalista di dichiarata fede juventina Claudio Ziliani, è tornato nuovamente a puntare il dito sull’operazione che ha portato Victor Osimhen dal Lille al Napoli. Attraverso un’intervista sul suo canale Youtube, ha fatto riferimento a quanto fatto dalla Procura della città francese. Ecco quanto dichiarato:

“Quali prove ci vogliono per capire che siamo di fronte a un accanimento nei confronti di una squadra? La Juventus. Quali altre prove ci vogliono? La Procura di Lille? Che si dice abbia inviato le carte al procuratore Chinè? Perché la Procura di Lille ha fatto un’indagine sulla plusvalenza Osimhen, ha delle carte. Se non c’è accanimento nei confronti di una squadra, la Juventus, perché non esaminiamo le carte di Lille e apriamo un procedimento serio su quella che potrebbe essere l’unica plusvalenza fittizia di tutto questo circo?”.

Fonte immagine in evidenza: pagina ufficiale Facebook Claudio Zuliani

