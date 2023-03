Cosa rischia la Juve: maxi-multa o penalizzazione di uno o più punti

Giuseppe Chiné, il procuratore federale, sta chiudendo l’inchiesta sulla “manovra stipendi” della Juventus. Nei prossimi giorni sono previste le conclusioni definitive sulle indagini, per definire le responsabilità del club e di chi lo dirigeva.

L’edizione odierna del quotidiano fa il punto della situazione su cosa rischiano i bianconeri: una maxi-multa o la penalizzazione di “uno o più punti”. Diverso è per i suoi, ormai ex, dirigenti che potrebbero essere sanzionati con nuove inibizioni. Per quanto riguarda la posizione dei giocatori, la sentenza potrebbe essere salvarli, perché nello scambio di email fra i loro agenti e i dirigenti della Juve di allora, la procura federale ha ritenuto insufficiente il livello di consapevolezza del comportamento tenuto. Dunque, di conseguenza loro responsabilità diretta e acclarata nella violazione regolamentare.

