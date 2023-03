DAZN – Acerbi: “Troppi alti e bassi. Oggi potevamo avere 10-12 punti in più”.

Il difensore dell’Inter, Francesco Acerbi, è stato intervistato dalla piattaforma per parlare dell’andamento del campionato. L’attaccante ha inoltre invitato i tifosi a non focalizzarsi solo sulle cose negative:

“Penso sia giusto dire le cose positive, come la Supercoppa o i quarti di finale di Champions raggiunti. Puoi anche riuscire ad andare in semifinale. Sono tutte partite alla nostra portata. Bisogna dare i meriti che si dimenticano sempre, bisogna però guardare anche l’altra parte. Abbiamo avuto troppi alti e bassi. Potevamo avere 10-12 punti in più in classifica”.

