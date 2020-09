Rugani cercato dal Milan, lo vuole Pioli ma la Juve lo cede solo a gennaio

Rugani richiesto dal Milan. Pioli lo vuole in coppia con Romagnoli

Rugani potrebbe lasciare la Juve e vestirsi di rossonero. Il difensore bianconero è una richiesta specifica di Pioli. I campioni d’Italia lo vogliono cedere ma solo a gennaio per non correre rischi in retroguardia

La dirigenza della Juventus è impegnata anche sul fronte uscite dove è in procinto di salutare Gonzalo Higuain. Oltre al centravanti argentino sembra fuori dal progetto tecnico anche il centrale classe 1994, Daniele Rugani, che ha vissuto un’altra annata piuttosto complicata anche sotto le direttive di Maurizio Sarri. Appena 10 apparizioni nell’ultima Serie A ed una crescita che non ha rispettato le aspettative della società bianconera che ora pensa anche all’addio. Secondo quanto riportato da “Calciomercato.it“, Pioli avrebbe richiesto il difensore italiano della Juve. Rugani gradirebbe la destinazione Milan ma il club piemontese fino a gennaio non vuole correre rischi in retroguardia, motivo per cui ha detto ok all’eventuale cessione ma solo a gennaio.

