Borja Valero torna nella sua Firenze. Visite mediche per il “sindaco”

Borja Valero si riveste di viola. Visite mediche per lui

Borja Valero torna alla Fiorentina. Il “sindaco” è sempre stato legato alla città. Infondo si sa, certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano…

Porte girevoli a Firenze. Mentre Benassi si appresta a lasciare la ‘Viola’ per sbarcare agli ordini di Juric all’Hellas Verona, il ritorno di Borja Valero è sempre più concreto. Come rivelato da ‘Calciomercato.it’, il centrocampista spagnolo è atteso dagli uomini di mercato della Fiorentina per essere sottoposto alle visite mediche. Dopo tutti i test di rito, arriveranno le firme che riporteranno a tutti gli effetti Borja Valero in viola. L’ex Villareal arriverà a parametro zero, dato che era svincolato dopo che il suo contratto con l’Inter non era stato rinnovato. I viola ci provano anche per Torreira, in una lotta di mercato con il Torino. Il Milan insiste per Milenkovic, ma la Fiorentina fa muro. Sempre alla ricerca di un numero 9, i viola hanno puntato Piatek e Milik

