Higuain sbarca in America, lo aspetta l’Inter Miami di Beckham

Higuain saluta la Juve. Giocherà nella MLS nella squadra di Beckham

Gonzalo Higuain è un nuovo giocatore dell’Inter Miami. L’argentino lascia la Juve a parametro zero, generando una forte minusvalenza nel bilancio dei bianconeri

È ufficialmente iniziata l’avventura americana di Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino è arrivato in queste ore a Miami, dove ad accoglierlo c’era Jorge Mas, uno dei principali azionisti del club insieme a David Beckham. Come riportato da “Calciomercato.it“, Mas ha dato il benvenuto al 32enne con una foto pubblicata sul proprio account Twitter: “Un caloroso benvenuto ad Higuain, un attaccante ed un campione mondiale”. Manca dunque solo l’ufficialità dell’addio alla Juventus. Le parti hanno raggiunto un accordo per una buonuscita di 3,5 milioni di euro, ma il costo dell’operazione dovrà includere i 18 milioni di minusvalenza. Termina così l’esperienza bianconera di Higuain. L’ex Napoli e Milan, che firmerà un contratto fino al 31 dicembre 2022, volta pagina e riparte dalla MLS. La Juve si guarda in giro alla ricerca di un numero 9 che possa raccoglierne l’eredità.

