Napoli-Pescara 4-0, ottimo esordio di Andrea Petagna

Il Napoli batte il Pescara

Termina con il risultato di 4-0 l’amichevole tra Napoli e Pescara, con gli azzurri che vincono la prima gara al San Paolo della nuova stagione. La prima rete porta la firma di Piotr Zielinski, che con un bel tiro dal limite porta gli azzurri in vantaggio. Occasioni nel corso della prima frazione anche per Koulibaly e Lozano, con il senegalese che copisce un palo. Nel secondo tempo, il raddoppio porta la firma di Amato Ciciretti su assist di Petagna. Il neo attaccante azzurro poi, entra anche nella terza marcatura fornendo un altro assist a Mertens. Nel finale la gara è chiusa dal quarto goal di Andrea Petagna, che chiude così la gara. Ottimo essordio per il nuovo attaccante del Napoli, due assist e una rete.

