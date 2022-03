Inchiesta Juventus, pm alla ricerca delle scrtture private: ecco cosa si teme

Inchiesta Juventus: pm alla ricerca delle scritture private

Inchiesta Juventus, da lunedì riprenderanno le indagini in merito al taglio di alcune mensilità degli stipendi dei calciatori della Juventus deciso dopo lo scoppio della pandemia a marzo 2020. Gli inquirenti sono alla ricerca delle scritture private tra società e calciatori in merito all’intesa rinegoziata per la stagione 2020/21. Molte di queste sono state trovate, ma non tutte perché si ritiene che qualcuna sia stata distrutta.

I prossimi ad essere ascoltati in Procura

I pm, dopo aver ascoltato Dybala, Bernardeschi e Alex Sandro, ascolteranno presto anche Alessandro Lucci, procuratore di Leonardo Bonucci e Juan Cuadrado, e il presidente FIGC Gabriele Gravina. Lo riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

