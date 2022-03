Napoli, Emmanuel Dokoua arriva in prova: si aggregherà con la Primavera

Napoli, Emmanuel Dokua arriva in prova

Calcio Napoli – Emmanuel Dokua arriva in prova si allenerà con la Primavera. Nelle prossime settimane, la società azzurra ospiterà Emmanuel Dokoua, terzino sinistro belga che resterà in prova con la formazione allenata da Frustalupi. Quest’ultimo deciderà se farlo tesserare oppure no.

Napoli, Dokoua in prova

Emmanuel Dokoua quindi sarà presto aggregato agli azzurrini in prova. A scovarlo dal Charleroi è stato Antimo Grillo. Il ragazzo è un terzino sinistro che ha come modello di riferimento il milanista Theo Hernandez.

