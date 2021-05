Napoli: il club vuole ricusare Mazzoleni, mai più al Var in una gara degli azzurri

E’ da anni che il fischietto bergamasco continua a compiere errori gravi nei confronti dei partenopei, dopo il gol annullato ad Osimhen il club vuole mettere la parola fine a tutto ciò

Il gol ingiustamente annullato a Victor Osimhen in Napoli-Cagliari pare essere stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Repubblica, nella sua edizione odierna riporta che il Napoli starebbe pensando di ricusare (ovvero di non accettare più la sua designazione al Var) Paolo Silvio Mazzoleni. I precedenti del direttore di gara con gli azzurri sono disastrosi. Ancora fresca nella mente dei tifosi partenopei è la sua conduzione disastrosa a Pechino nella finale di Supercoppa contro la Juventus. Quello di domenica scorsa non è altro che l’ennesimo errore compiuto dall’arbitro, sia in veste di direttore di gara che assistente al Var, nei confronti del club. Ora è arrivato il momento di dire basta.

