Calciomercato: Fabian dice no al rinnovo, c’è un nome per il sostituto

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, parla della situazione contrattuale di Fabian Ruiz. Stando a quanto si legge il centrocampista spagnolo, finora, ha rifiutato di allungare il contratto in scadenza a giugno 2023 e la sua volontà sarebbe quella di tornare a giocare nella Liga. Su di lui c’è il forte interesse dei tre top club spagnoli: Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid. In caso di una sua partenza il Napoli sarebbe interessato a Charles De Ketelaere, centrocampista di 20 anni in forza al Bruges

