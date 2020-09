Vidal all’Inter si complica. Il Barcellona vuole 30 milioni

Vidal si allontana dall’Inter. Il Barcellona fa resistenza e chiede una cifra alta

Arturo Vidal all’Inter è un matrimonio fermo ai preparativi da tanti anni. Questa sembrava la volta buona per vedere il cileno in nerazzurro ma ora il Barcellona fa muro e chiede 30 milioni

L’Inter e Arturo Vidal, un matrimonio che s’ha da fare? Stando alle voci che arrivano dalla Spagna pare di no. Il nome del cileno resta caldissimo, ma il Barcellona chiede un conguaglio economico per poterlo cedere. Conguaglio che stando aquanto riportato da “Calciomercato.it”, corrisponderebbe a 30 milioni di euro. Una cifra decisamente elevata, che avrebbe fatto allontanare l’Inter dal centrocampista, il quale è invece intenzionato a liberarsi a zero e approdare in nerazzurro. Koeman ha già fatto capire di non voler puntare sul cileno, ma le richieste del Barcellona paiono irremovibili.

Ecco allora che, l’Inter avrebbe praticamente chiuso un altro colpo in entrata. Si tratta di Jean-Michel Seri, centrocampista ivoriano del Fulham, la scorsa stagione in prestito al Galatasaray e recentemente accostato ai nerazzurri come possibile alternativa a Kante. Il cartellino del giocatore africano costerebbe 20 milioni di euro, un risparmio importante per la società nerazzurra, anche in chiave ingaggio oltre che dal punto di vista anagrafico (Seri è quattro anni più giovane).

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Pescara 4-0, ottimo esordio di Andrea Petagna

Lozano resta in azzurro, Gattuso ha bloccato la sua cessione

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Influencer, gieffini, tronisti e tentatori: come riescono a sfilare sul red carpet di Venezia