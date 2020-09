Depay con Koeman al Barcellona ma la Roma prova a ribaltare il tavolo

Depay vicino al Barcellona, ma la Roma prova a inserirsi nella trattativa

La Roma è sempre alla ricerca di un centravanti che possa sostituire il partente Dzeko. Milik resta in pole ma i giallorossi pensano a Depay. Da battere la concorrenza del Barcellona, ma il presidente del Lione ha detto in un intervista che anche la Roma vuole l’olandese

C’è anche Memphis Depay nella lista degli obiettivi di Ronald Koeman, nuovo tecnico del Barcellona che sta cercando di portare in blaugrana diversi giocatori olandesi già allenati in Nazionale. In un’intervista rilasciata a ‘Telefoot’, come riportato da “Calciomercato.it“, il presidente del Lione Jean-Michel Aulas ha confermato l’interesse del club catalano, rivelando però: “Memphis Depay è in scadenza di contratto. Koeman lo vuole al Barcellona, ma sul giocatore c’è anche la Roma“. Il contratto dell’attaccante olandese scadrà infatti nel 2021, con la Roma che prova dunque a sfidare il Barcellona. Staremo a vedere.

