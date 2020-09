Rivoluzione azzurra. De La vuole 11 cessioni. C’è un nome a sorpresa

Vendere prima di acquistare. E’ il dicktat del presidente De Laurentiis.

In un mercato anomalo, nell’era covid19, il patron del Napoli ha dato ordine ai suoi uomini di sfoltire la rosa per racimolare quel gruzzoletto necessario per poi acquistare.

Sono ben 11 i calciatori messi in lista di sbarco. Dagli esuberi Younes, Ounas, Ciciretti e Tutino passando per Ghoulam e Koulibaly le cui partenze alleggerirebbero il monte ingaggi fino ai 3 con il contratto in scadenza ovvero Milik, Hysaj e Maksimovic.

Nella lista, però, è finito anche Diego Demme, scontento del cambio di modulo ma, soprattutto Fabian Ruiz. Lo spagnolo, infatti, fino a qualche tempo fa era considerato incedibile ma ora, viste le difficoltà per il rinnovo ed il PSG pronta a mettere sul piatto 60 milioni di euro, potrebbe salutare il capoluogo campano.

A riportare la notizia è Il Mattino.

