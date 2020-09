FIGC, riapertura stadi: la federazione presenterà un documento al Governo

La FIGC sta pianificando delle procedure per riportare i tifosi allo stadio

A riportare sulla proposta al Governo fatta dalla FIGC è Repubblica

La FIGC sta lavorando su un documento da proporre al Governo in merito alla parziale riapertura degli stadi. Da come riporta Repubblica la proposta della federazione sarebbe di riaprire gli stadi verso metà ottobre. Le misure precauzionali nel documento sarebbero di mantenere una distanza di 2,5 metri tra ogni tifoso e l’obbligo per il pubblico di indossare mascherine trasparenti, in modo da poter essere riconosciuti dalle forze dell’ordine. La riposta momentanea del Comitato Scientifico è stata negativa, ma le parti continuano a comunicare.

