Koulibaly-City: gli inglesi si rifiutano di incontrare De Laurentiis

La trattativa Koulibaly al City si fa sempre più difficile

A riportare le ultime sull’argomento Koulibaly è Il Mattino

Continua a complicarsi la trattativa che vorrebbe Koulibaly al Manchester City. C’è sempre grande freddezza tra le società, con i Citizens che si sarebbero perfino rifiutati di incontrare il presidente De Laurentiis. Il Mattino, nella sua edizione odierna riporta come Txiki Begiristain, DS della squadra inglese, abbia rifiutato un incontro diretto con la società del Napoli, avendo ancora il dente avvelenato per la “questione Jorginho”. Il DS vuole trattare solo con Ramadani, ma in questo modo sta rendendo tutto più difficile, rischiando di compromettere definitivamente il possibile affare.

