Ramadani, Koulibaly: continua la mediazione, freddezza tra Napoli e City

Fali Ramadani, agente di Koulibaly, sta continuando il suo lavoro da intermediario tra Napoli e Manchester City per il trasferimento del difensore in Premier League

A riportare le ultime sull’operato di Ramadani è la Gazzetta dello Sport

Fali Ramadani, agente di Kalidou Koulibaly, sta tentando in tutti i modi di trovare una soluzione per portare il suo assistito al Manchester City. Tra il Napoli e i Citizens c’è grande freddezza e l’agente rimane l’unica figura di riferimento per la mediazione tra i club. Da come riporta la Gazzetta dello Sport la trattativa per portare il senegalese in Premier League fatica a decollare, con gli inglesi che offrono 70 milioni di euro e la società azzurra che non è disposta ad accettare offerte al di sotto dei 75.

