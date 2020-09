Il PSG non molla Ruiz: la risposta del Napoli

Il Paris Saint Germain ha puntato i fari su Fabian Ruiz.

Il centrocampista del Napoli è entrato nell’orbita dei Vice Campioni d’Europa che hanno necessità di rinforzare il reparto. Settimana scorsa si era parlato di un pacchetto completo con lo spagnolo e Koulibaly insieme a Parigi, in cambio di 140 milioni.

Le due operazioni, però, potrebbero essere slegate anche perchè i francesi hanno necessità prima di vendere in virtù del Fair play finanziario. Per questo, come riportato da Tuttosport, potrebbero virare solo sulla forte mezzala ma De Laurentiis non lo lascerà partire per meno di 70 milioni di euro.

