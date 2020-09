La Roma blocca Veretout, il Napoli torna su Szoboszlai

Il Napoli è sempre alla ricerca di un centrocampista, dopo la partenza di Allan.

L’obiettivo principale dei partenopei è Veretout della Roma ma l’infortunio di Zaniolo, ha congelato al momento qualsiasi trattativa in uscita per ciò che concerne il centrocampo.

Per questo, stando a quanto riportato da Tuttosport, gli azzurri sarebbero tornati alla carica per Dominik Szoboszlai del Salisburgo.

Gli austriaci chiedono per lui 40 milioni di euro ma i partenopei sperano di far leva sulla volontà del calciatore di voler cambiare aria per abbassare il prezzo.

